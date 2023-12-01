رئيس الاتحاد السويسري وحرمه يزوران المتحف الوطني

مسقط ـ العُمانية: زار فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري وحرمه المتحف الوطني في إطار الزيارة الرسمية التي قاما بها إلى سلطنة عُمان.

وكان في استقبال فخامة الرئيس الضيف لدى وصوله سعادة جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني، وعدد من المسؤولين بالمتحف.

واطلع فخامة الرئيس السويسري وحرمه في بداية الزيارة على تصاميم بعض المشاريع المتحفية التي يقوم بتنفيذها فريق من المعماريين والمصممين السويسريين في المدرسة السعيدية للتعليم وبيت السيد نادر بن فيصل وبيت السيدة مزنة بنت نادر، والتي جاءت تزامنًا مع الاحتفال بمرور (50 عامًا) على إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية السويسرية من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المتحف الوطني والجانب السويسري في تصميم بعض المشاريع المتحفية.

بعدها تجول فخامة الرئيس وحرمه في أرجاء المتحف وأروقته، واستمعَا إلى شرحٍ وافٍ عنه، وما يحتويه من قاعات ومقتنيات تُبرز مكنونات التراث الثقافي لسلطنة عُمان، منذ ظهور الأثر البشري في عُمان وإلى يومنا الحاضر.

كما اطّلعا على عدد من المقتنيات التي تعبر عن أبرز المواقع العُمانية المدرجة في قائمة التراث العالمي (اليونسكو) في قاعات ما قبل التأريخ والعصور القديمة (قاعة بات والخطم والعين، وقاعة أرض اللبان وحضارة ماجان) وقاعة عظمة الإسلام، وقاعة عُمان والعالم.

وزار فخامة الرئيس وحرمه ركن السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور “أعزّ الرجال وأنقاهم” بقاعة عصر النهضة ووقفا على أصل الرسالة رقم (1) للسُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- والمُوجهة إلى أصحاب السُّمو أعضاء مجلس العائلة المالكة الكرام عبر مجلس الدفاع، والمقتنيات السُّلطانية، كما تجوّلا في قاعة التراث غير المادي وتعرّفا على الأنماط الموسيقية العُمانية التقليدية، والمعروضات من الآلات والأدوات الموسيقية في سلطنة عُمان.

وقام فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن إعجابه بما يتضمّنه المتحف الوطني من مقتنيات تعكس تاريخ وثقافة سلطنة عُمان، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين على المتحف الوطني.

رافق فخامةَ الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري وحرمَه خلال زيارتهما للمتحف الوطني كلٌّ من: معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة رئيس بعثة الشرف، ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وعددٌ من المسؤولين.