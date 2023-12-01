تأكيد عماني سويسري على تعزيز المزيد من مبادرات الشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص

رئيس الاتحاد السويسري يغادر البلاد

مسقط ـ العُمانية: أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعَظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفخامةُ الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري على أهمية تعزيز المزيد من مبادرات الشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والبيئة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبحث.

جاء ذلك في البيان المشترك بين سلطنة عُمان وسويسرا الاتحادية بمناسبة الزيارة الرسميّة لفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري لسلطنة عُمان، وفيما يأتي نصُّه: “انطلاقًا من علاقات الصداقة والروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين سلطنة عُمان والاتحاد السويسري، وتلبيةً لدعوةٍ كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعَظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ سلطان عُمان وتزامنًا مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ قام فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري، بزيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان يومَي: الخميس 16 جمادى الأولى الموافق لـ 30 نوفمبر، والجمعة 17 جمادى الأولى الموافق 1 ديسمبر 2023.

وخلال الزيارة، بحث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم مع فخامته جملة من المواضيع المتصلة بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل الآراء حول مختلف القضايا العالمية والتطوُّرات الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المتنامي في شتى المجالات، وأكّدَا اهتمامهما بتعزيز المزيد من مُبادرات الشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والبيئة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبحث.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان، عبّر الجانبان عن دعمهما الثابت لمبادئ الحوار والتفاوض والوساطة في حل النزاعات ومعالجة التحدّيات تحقيقًا للأمن والسلام والتعايش السلمي والاستقرار للجميع.

كما أعربا عن تمسكهما الراسخ بمبادئ القانون الدولي واحترام النظام الدولي متعدد الأطراف لإرساء العدالة والحرية والحق الإنساني في الحياة الكريمة.

وأشاد جلالة السُّلطان المُعَظَّم وفخامة الرئيس السويسري بمبادرة الصحة والسلام العالمية التي تم الاتفاق عليها بين الجهات العُمانية والسويسرية في إطار منظمة الصحة العالمية، دعمًا لمفهوم الصحة والسلام للجميع من خلال التعاون العالمي المشترك.

وبمناسبة زيارة فخامة رئيس الاتحاد السويسري إلى سلطنة عُمان؛ وقّع البلدان عددًا من مذكرات التفاهم تشمل مجالات تطوير الرعاية الصحية وبناء القدرات مع شركة روش السويسرية، والتعاون في قطاع السياحة، والطاقة المستدامة وتقنيات الطاقة المستدامة حيث سيبدأ التعاون بين وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان وتحالف المختبرات الفدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا في يناير 2024، بالإضافة إلى ذلك تمّ التوقيع على مذكرة نوايا للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية العُمانية ومركز جنيف للسياسة الأمنية، واتفاقية بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين.

وخلال الزيارة، تمّ إصدار طابع بريدي تذكاري مُشترك للاحتفاء بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، رمزًا للروابط التاريخية والصداقة بين البلدين والشعبين.

وفي ختام الزيارة أعرب فخامة الرئيس عن شُكره وتقديره لحضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعَظَّم -حفظه الله ورعاه- وحكومة وشعب سلطنة عُمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لفخامته ووفده المرافق، وقدّم دعوةً لجلالة السُّلطان المُعظَّم لزيارة سويسرا.

وغادر البلاد فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري حيث كان في مقدّمة مودعي فخامة الضيف والوفد المرافق لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص، معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

كما كان في التوديع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الاتحاد السويسري، وسعادة السفير الدكتور توماس أورتل سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عُمان.

ورافق فخامةَ الضيف حرمُه ووفدٌ رسميٌّ ضمّ كلًّا من: سعادة السفير الدكتور توماس أورتل سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفيرة مايا تيسافي وكلية وزارة الخارجية الاتحادية رئيسة قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السفيرة نورا كروينج روميرو رئيسة قسم الشؤون الدولية نائبة مدير المكتب الاتحادي للصحة العامة، وسعادة السفير ولفغانغ أماديوس برولهارت المبعوث السويسري الخاص لشؤون الشرق الأوسط، وعددٌ من المسؤولين في الاتحاد السويسري.