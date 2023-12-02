فعاليات متنوعة احتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

احتفل برعاية صاحب السُّمو السَّيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تنظيم الاحتفال بقرية السعادة في نادي الطيران المَدني ابتهاجًا بهذه المناسبة بحضور الأطفال ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وعدد من المدعوِّين تشجيعًا للتفاعل المجتمعي وتسليط الضوء على مواهب تلك الفئة من المجتمع، وتضمنت الفعالية فقرات ترفيهية متنوعة وأنشطة تفاعلية نالت استحسان الحضور.

وقد ألقت صاحبة السُّمو السَّيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد كلمة قالت فيها: يُشكِّل الأشخاص ذوو الإعاقة جزءًا مهمًّا في هذا المجتمع، وأصبح من الواجب علينا أن نتبنى شملهم ورعايتهم في بيئتنا، من أجْلِ تمكينهم والأخذ بأيديهم عبر التقدم والازدهار، فلا بُدَّ من تسليط الضوء على قدراتهم ومهاراتهم الفريدة وعلى التحدِّيات التي يواجهونها ويتخطونها بإصرارهم ورغبتهم الملهمة، فهم يذكِّروننا دائمًا بأنَّ الاختلاف والتنوُّع هما عنوان الجَمال في عالمنا. وأضافت: خلال السنوات الماضية كنت قريبة من فئة الأطفال ذوي الإعاقة، وقد تشكَّل لدي وعي وفهم أكبر بحاجتهم إلى الدعم والوقوف معهم أفرادًا ومؤسَّسات، وكذلك هو التوجُّه في مؤسَّسة (لينكس) التي تتبنى الشمولية والتمكين والوحدة من أجل تحقيق رؤية المؤسَّسة التي تتمحور حول هذه الفئة، ولذلك قررنا تنظيم فعالية قرية السعادة بهدف إضافة السعادة والمرح لقلوبهم وتعزيز الشعور بالانتماء لوطنهم، ومن هنا أوجِّه دعوتي لجميع المؤسَّسات الحكومية والخاصة ومؤسَّسات المجتمع المَدني والأفراد كافة، لتوحيد الجهود من أجل خدمة مجتمعنا عامة وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. وقد شاهد صاحب السُّمو راعي المناسبة والحضور أركان احتفال قرية السعادة المختلفة، والتقى مع الأطفال ذوي الإعاقة، وتحدَّث معهم عن قرب. وفي الختام قام سُموُّه بتكريم الشركاء الداعمين من المؤسَّسات والأفراد.