مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون بين سلطنة عمان والاتحاد السويسري

مسقط ـ العُمانية: وقَّعت سلطنة عُمان والاتحاد السويسري بمسقط عدَّة مذكّرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في شتَّى القطاعات، وذلك برعاية فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري في إطار زيارته الرسميَّة لسلطنة عُمان. وشملت مذكّرات التفاهم التي وقَّعها الجانبان: مجالات الطاقة المستدامة والمُتجدِّدة وتقنياتها، والسياحة، والرعاية الصحية، وبناء القدرات، إضافة إلى مجال الدراسات الدبلوماسية، والتدريب. وتهدف مذكّرة التفاهم في مجال الطاقة المستدامة والمُتجدِّدة وتقنياتها ـ التي وقَّعتها وزارة الطاقة والمعادن مع المكتب الفدرالي السويسري للطاقة ـ إلى تطوير التعاون الثنائي في مجالَي الطاقة المستدامة والمُتجدِّدة والتعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر المتعلقة بالإنتاج والمعالجة والتخزين والاستهلاك، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بالقوانين والأنظمة والسياسات ذات الصلة بهذا المجال. كما وقَّعت وزارة الخارجية مذكّرتَي تفاهم؛ الأولى مع مركز جنيف للسياسة الأمنية بالاتحاد السويسري تتعلق بمجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب، والثانية مع المجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين. وفي المجال السياحي وقَّعت وزارة التراث والسياحة مذكّرة تفاهم مع هيئة السياحة السويسرية؛ تهدف إلى تكثيف التعاون في المجال السياحي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في المجالات ذات الصلة بالسياحة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإحصائيات والدراسات والأبحاث في مجال التخطيط والاستثمار السياحي. أمَّا مذكّرة التفاهم حول الرعاية الصحية وبناء القدرات التي وقَّعتها وزارة الصحة مع شركة «إف هوفمان لا روش» السويسرية؛ فتهدف إلى تطوير التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين لتقديم نتائج رعاية صحية أفضل واعتماد برنامج «بداية المسار المهني» لتزويد المواهب المحلية بالمهارات المطلوبة في مجالات الصيدلة والتشخيص.