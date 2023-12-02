جلالة السلطان ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان مسارات التعاون البناء وسبل تطويرها فـي شتى المجالات

مسقط ـ العُمانية: عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ وفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري جلسةَ مباحثات رسميَّة بقصر العَلَم العامر. وفي مستهلِّ الجلسة عبَّر جلالةُ السُّلطان المُعظَّم عن ترحيبه بزيارة فخامة الضيف لسلطنة عُمان متمنِّيًا له ولوفده المرافق إقامة طيبة. من جانبه أعرب الرئيس السويسري عن جزيل شكره وتقديره لجلالةِ سُلطان البلاد المعظم على ما لقيه ووفده المرافق من حفاوة استقبال وترحيب. كما بحث القائدان خلال الجلسة مسارات التعاون البنَّاء بين البلدين والسُّبُل الكفيلة لتطويرها في شتَّى القطاعات بما يعود بالنفع والخير على شَعبيهما الصَّديقين، كما تبادل الجانبان الآراء حول ما تشهده المنطقة والساحتان الإقليمية والدولية من أحداث وتطوُّرات إضافة إلى استعراض الأمور ذات الاهتمام المتبادل.

وكان قد استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري. وقد أُجريت لفخامة الضيف مراسم استقبال رسميّة، فلدى وصول الموكب المقلِّ لفخامته إلى السَّاحة الداخلية لقصر العلم العامرِ عزفت موسيقى الحرس السُّلطاني العُماني (المقطوعة المنتظرة) ونُفخت الأبواق.

بعدها اصطحب جلالةُ السُّلطان المُعظَّم فخامة الضيف إلى منصَّة الشرف، حيث عُزف السَّلام الوطني السويسري، فيما أطلقت المدفعيَّة إحدى وعشرين طلقة تحيَّة لفخامة الضيف. عقب ذلك صافح جلالةُ السُّلطان المُعظَّم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري مرحِّبًا بهم ومتمنِّيًا لهم إقامة طيِّبة، ‎ فيما صافح فخامة الضيف مستقبليه من الجانب العُماني، حيث كان في الاستقبال عددٌ من أصحاب السُّمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء ورئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة. بعد ذلك توجَّه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المُعظَّم وفخامة الضيف إلى المجلس لتناول القهوة. كما أقام حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضيافة قصر العَلَم العامر مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له؛ وذلك بمناسبة زيارة فخامته لسلطنة عُمان.