حصاد الأسبوع

– تعزيز التعاون فـي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر

– «وكيل الخارجية» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري

– تنفيذ التمرين السنوي البحري المشترك «البحث والإنقاذ 2023م»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات… حيث شاركت سلطنة عُمان ممثَّلةً بالادعاء العام في أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب والمنعقدة بمدينة مراكش المغربية، بمشاركة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة بالدول الأعضاء في الجمعية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

ترأَّس وفد سلطنة عُمان سعادة نصر بن خميس الصواعي المدَّعي العام، وتمَّ خلال الاجتماع انتخاب سلطنة عُمان نائبًا للرئيس عن منطقة الخليج العربي.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي جاء بعنوان «من أجل حوار قضائي عربي مستدام» مجموعة من المواضيع المرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

– تسلَّم سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر المُعيَّن لدى سلطنة عُمان. وقد رحَّب سعادة الوكيل بسعادة السفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والنماء.

– نفَّذ عددٌ من سفن البحرية السُّلطانية العُمانية وسفن من البحرية الإيرانية فعاليات التمرين البحري السنوي المشترك (البحث والإنقاذ 2023م)، في البحر الإقليمي الإيراني على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في العاصمة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من الـ27 إلى الـ30 من نوفمبر الجاري.

شهد فعاليات التمرين العميد الركن حامد بن عبدالله البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة للعمليات والتخطيط رئيس الجانب العُماني للجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة والعميد الدكتور محمّد آحادي رئيس الجانب الإيراني في اللجنة.