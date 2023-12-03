سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الوزاري الأول حول الصحة والمناخ

دبي ـ العُمانية

تشارك سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة الصحة في الاجتماع الوزاري الأول حول الصحة والمناخ ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ “COP 28” ويستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري في مدينة إكسبو بدبي.

يترأس وفد سلطنة عُمان في هذا الاجتماع، سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وعدد من مسؤولي الوزارة.

ويناقش الاجتماع العديد من القضايا الاستراتيجية والأوراق التقنية الصحية المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الصحة والاستجابة الصحية لتغيره ضمن سياق مجموعة العشرين، ودور الخفض الطموح للانبعاثات في إنقاذ حياة البشر والصحة النفسية وتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز دور بنوك التنمية ومؤسسات تمويل الأنشطة الصحية المتعلقة بالمناخ والتكيف والمرونة للتعامل مع الآثار الصحية لتغيره.

كما يتطرق الاجتماع إلى موضوعات أخرى منها الأنظمة الصحية المقاومة للمناخ، والأنظمة الصحية المستدامة ذات المستويات المنخفضة لاستخدام الكربون وسلسلة التمويل، ومبادرة العمل المناخي، والتغذية، والعلوم والأبحاث الصحية المتعلقة بتغير المناخ.

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