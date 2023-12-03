ظفار تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

صلالة ـ العُمانية: نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار بالتعاون مع جامعة ظفار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة حفلًا بمناسبة أمس اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام. وألقى محمد بن حميد الكلباني المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار كلمة تحدث فيها عن تجويد العمل بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها التنفيذية السنوية، وضمان حق التأهيل للجميع من خلال إلحاقهم بمراكز التأهيل الحكومية والخاصة، ووضع الخطط لتوفير خدمات التأهيل في الولايات التي لا تتوفر بها.

وأضاف أن هذا الاحتفال يؤكد الاهتمام الذي يوليه المجتمع بذوي الإعاقة وتطوير خدمات قطاع ذوي الإعاقة والانتقال به إلى مستوى آخر من الإجادة؛ وذلك من خلال تحديث التشريعات والقوانين وتطوير خدمات الرعاية والدعم والتأهيل والتعليم والدمج بشتى المجالات المتاحة، مشيرًا إلى أن / 580 / طفلًا يتلقّون حاليًا خدمات التأهيل على مستوى محافظة ظفار، وذلك من خلال 3 مراكز تأهيل حكومية و 5 مراكز تأهيل خاصة.

بعد ذلك تحدث الدكتور خالد بن مسلم المشيخي عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار قائلاً: إن الجامعة قد أخذت على عاتقها مسؤولية تقديم تعليم عالٍ ذي كفاءة وجودة للطلبة ذوي الإعاقة؛ وقد أدرجت الجامعة الطلبة ذوي الإعاقة ضمن خطتها الاستراتيجية 2021 – 2031. وأضاف أن الجامعة تضم حاليًا ٤٧ طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، في تخصصات متعددة تشمل الترجمة والقانون واللغة العربية واللغة الإنجليزية للطلبة ذوي الإعاقة البصرية وتخصص علوم الحاسوب للطلبة ذوي الإعاقة السمعية وكافة التخصصات في كليات الآداب والتجارة والحقوق للطلبة ذوي الإعاقة الحركية.