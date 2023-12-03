جائزة التميز لجمعيات المرأة العمانية تقوّم وتحسن متظومة العمل

إبراء ـ العُمانية: تعد جائزة التميز لجمعيات المرأة العُمانية بمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية إحدى المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تقويم وتحسين منظومة العمل في جمعيات المرأة العمانية عبر تطوير نموذج العمل الخاص بالجمعيات في المجالات الإدارية والمالية والإعلامية والتشغيلية.

وقال إسماعيل بن حمد المعمري رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية إن الجائزة تأتي ترجمة للعمل التكاملي والتشاركي بين المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يدعم هذه الجائزة عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مضيفاً أن فكرة الجائزة التي تدخل مرحلتها الأخيرة بالإعلان عن جوائزها في حفل ستقيمه المديرية قريبا، هي عبارة عن مسابقة بين الجمعيات المشاركة من المحافظتين من أجل التميّز في العمل والأداء السنوي القائم على خطط العمل والقوائم المالية والبرامج والمبادرات والشراكات والتعاون ومدى الأثر المجتمعي وغيرها من المعايير التي تم وضعها من أجل قياس التميّز الذي تقوم به الجمعيات.

وأضاف أن المسابقة مرت بأربع مراحل رئيسة وهي البحث والتحليل للتحديات والفرص التي تواجه الجمعيات، وتم اللقاء بالجمعيات عبر لقاءات تحضيرية وحلقات عمل، ومختبرات الابتكار للخروج بالمخرجات المأمولة، ثم مرحلة حلقات العمل المباشرة بهدف المعرفة، حيث تم عمل حلقات عمل تخصصية مكثفة في مجال بناء خطة العمل ونموذج العمل التجاري وكيفية تمكين الإيرادات للجمعيات والقوائم المالية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والتدفق النقدي.

ووضح أن عدد الجمعيات المشاركة بلغ (13) جمعية من ولايات محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، وامتدت الجائزة على مدى ستة أشهر، وتم خلالها عمل (8) حلقات عمل تحضيرية شملت مختبرات الابتكار، ونفذت على مدى أسبوعين بمشاركة (30) مشاركة من قيادات الجمعيات بمشاركة حوالي (45) مشاركة من فرق عمل جمعيات المرأة العمانية، بالإضافة إلى أن القيمة المحلية المضافة للجائزة وصلت إلى نسبة (56) بالمائة من إجمالي تكلفة المشروع، وشملت تقديم خدمات من موردين محليين في المطبوعات، والإعلام والتسويق، والتغذية والضيافة، والاستشارة والتدريب، والخدمات اللوجستية والإقامة.