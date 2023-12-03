مسقط ـ الخليج 365: الثامن عشر من نوفمبر العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، هذه الذكرى المباركة التي تشرق ضياء ونورا على عُمان والتي تواصل من خلالها النهضة المتجددة انطلاقتها المظفرة بكل عزم واقتدار تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – رعاه الله – وسدد على طريق الخير خطاه. وبهذه المناسبة المجيدة صدر العدد (653) من مجلة (جند عُمان) لشهر نوفمبر وهو عدد خاص بما يحمله من مضامين وطنية متنوعة، حيث تصدر صفحات هذا العدد العرض العسكري المهيب تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، كما تناول العدد موضوعات وطنية متنوعة.

وتضمن العدد أيضا استضافة سلطنة عُمان أعمال الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسلطنة عُمان تستضيف أعمال الاجتماع الاعتيادي للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرس السلطاني العُماني يحيي يومه السنوي ويخرج دفعة من الجنود والمجندات المستجدين، والبحرية السلطانية العُمانية تحيي ذكرى يومها السنوي بتخريج فوج من الجنود المستجدين. وللاطلاع على مجلة (جند عُمان) إلكترونياً عبر الشبكة العالمية يمكن للقارئ الكريم أن يتصفح المجلة على الموقع الإلكتروني www.mod.gov.om) )، وللمشاركة كذلك في إثراء المجلة بالمساهمات على العنوان: [email protected].

كانت هذه تفاصيل خبر عدد خاص لمجلة (جند عمان ) بمناسبة العيد الوطني الـ (53) المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.