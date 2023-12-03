الصحة: تواصل برنامج إعداد القيادات في إدارة المؤسسات الصحية

مسقط ـ الخليج 365:

أطلقت وزارة الصحة مؤخرا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية برنامج “إعداد القيادات في إدارة المؤسسات الصحية” لمديري المؤسسات الصحية والخط الثاني من القيادات، ويشارك في البرنامج 38 مشاركا من وزارة الصحة ، المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، مستشفى جامعة السلطان قابوس، ومن ديوان البلاط السلطاني، انتقوهم بطريقة علمية وامتحانات قياسية تستخدم عالميا لاستكشاف القدرات القيادية.

يهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على المفاهيم والوسائل العملية المتعلقة بالقيادة والإدارة اللازمة للقيادات الصحية لتكون قادرة على إيجاد حلول موثوقة وعملية لمواجهة تحديات النظام الصحي، صقل المهارات الإدارية والقيادية للمشاركين من تخطيط وتنظيم وتنسيق وبناء فرق عمل فعالة وإثرائها بخبرات قيادية قادرة على إحداث تغييرات في النظم الصحية إلى مستويات بمقاييس عالمية، تبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين وتعزيز التواصل بينهم لتحسين صحة المجتمع وبناء نواة قيادة للصحة في سلطنة عمان وفق منهجيات القيادة الصحية.

يشتمل برنامج إعداد القيادات على ثماني مقررات تدرس على مدار ستة أشهر في مجالات عدة أهمها : مقدمة لأساليب القيادة، مهارات قيادة رأس المال البشري ، إدارة الخدمات وسلاسل التوريد ومهارات إدارة المخاطر والحالات الطارئة ومجموعة من الكفايات الرئيسة لإدارة النظام الصحي أهمها إدارة التغيير وإدارة الموارد البشرية ومهارات اتخاذ القرار والإدارة والإدارة المالية.

وتواصلا لفعاليات البرنامج بدأ أمس في منتجع جوهرة بدية المقرر الثاني لبرنامج إعداد القيادات في إدارة المؤسسات الصحية الذي يهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مجموعة من الكفايات القيادية والإدارية ، واستضافة مجموعة من الخبراء في مجال القيادة لمناقشة جوانب تتعلق بعقلية النمو وأهمية الوعي في القيادة ، ومهارات التعامل مع أصحاب المصلحة ، كما يركز المقرر الذي يستمر لثلاثة أيام على تعزيز مهارات المشاركين من حيث التأثير القيادي والقدرة على التفاوض وحل المشكلات.

يذكر أنه بختام البرنامج بمقرراته الثمانية ؛ سيعد المشاركون مشاريع تساهم في تحقيق المسارات الإستراتيجية الصحية في سلطنة عمان ، بما يحقق المؤشرات المطلوبة لتحقيق رؤية عمان 2040 ، والمساهمة في ذات الوقت في رفع جودة الخدمات الصحية لجميع المؤسسات الحكومية العاملة في المجال الصحي بسلطنة عمان.