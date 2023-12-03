غدا .. سلطنة عمان تترأس اجتماع مسؤولي مؤسسات ضمان جودة التعليم العالي

مسقط ـ «الخليج 365» :

تستضيف سلطنة عُمان غدًا الاجتماع الأول لمسؤولي ضمان جودة التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سوف يُعقد في مبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحي الوزارات في محافظة مسقط. تترأس الاجتماع سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بحضور أصحاب السعادة ورؤساء مؤسَّسات ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في دول مجلس التعاون، الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة مريم حسن السَّيد مصطفى الرئيسة التنفيذية لهيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين، الأستاذ الدكتور محمد بن صالح باشماخ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور مازن عمر حسنه رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي بدولة قطر، والدكتور جاسم محمد العلي ـ مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت، وسعادة بدر بن سيف الكندي مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون. وسوف يناقس الاجتماع عدَّة موضوعات ذات الصلة بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون.

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