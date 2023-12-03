شرطة عمان السلطانية تستقبل مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات

مسقط ـ «الخليج 365» :

استقبلت شُرطة عُمان السُّلطانية أمس مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل الدبلوم ما بعد دبلوم التعلم العام ومؤهل دبلوم التعليم العام للعمل في مختلف المجالات الشُّرطية وذلك بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة من الشرطة المستجدين التدريب في معاهد متخصصة بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشُّرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقِّيهم دَوْرات متنوِّعة في التعامل مع الأحداث.

وقال المواطن سامي بن سالم السعدي: سأستثمر مرحلة التدريب لتطوير مهاراتي العلمية والعملية في أداء واجباتي الشُّرطية. من جانبه تحدَّث المواطن وسيم بن حمد الشهيمي قائلًا: الحمد لله على التوفيق باجتياز كافَّة مراحل التوظيف وقَبولي بشُرطة عُمان السُّلطانية، وسأبذل كلَّ ما لديَّ لخدمة الخليج 365 والمواطن من خلال عملي في شُرطة عُمان السُّلطانية. وقالت المواطنة فاطمة بنت عبدالرحيم البلوشية: أشعر بالفخر والاعتزاز للانضمام إلى شُرطة عُمان السُّلطانية، وشرف القيام بالواجب الوطني. وأضافت المواطنة ذكرى بنت فهد المعمرية: أتقدم بالشكر إلى القيادة العامة للشُّرطة لتمكيني من الإسهام في خدمة الخليج 365 والمواطن.

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