الجيش السلطاني يواصل مشاركته فـي التمرين العسكري «تكامل/١» بالكويت

الكويت ـ العُمانية: تُواصل كتيبة الصحراء بلواء المشاة (٢٣) بالجيش السُّلطاني العُماني بمشاركة عدد من الوحدات العسكرية من القوات البَرِّية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوات درع الجزيرة (المكوَّن البري للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون)، تنفيذ خطَّة التمرين العسكري الخليجي المشترك (تكامل/‏١)، وذلك بمنطقة التمارين العسكرية المخصصة في دولة الكويت.

وتتضمن خطَّة التمرين معاضل عسكرية ميدانية متنوعة تحاكي التحديات الممكنة في مسرح العمليات؛ بهدف زيادة التناغم والتمازج بين القوات المشاركة ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة وأنظمة الاتصالات، وتخطيط العمليات المشتركة.

وتأتي مشاركة الجيش السُّلطاني العُماني في هذا التمرين ضِمن الخطَّة التدريبية مع الدول الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وصلت كتيبة الصحراء إلى دولة الكويت مع بداية التمرين في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وقد قام عدد من الطائرات العسكرية بسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، وعدد من سفن أسطول البحرية السُّلطانية العُمانية بتقديم الدعم والإسناد من خلال نقل القوات المشاركة من منتسبي الكتيبة والمعدَّات والآليَّات إلى دولة الكويت للمشاركة في التمرين المشترك (تكامل/‏1)، وذلك في إطار العمل العسكري المشترك لأسلحة قوات السُّلطان المسلحة.

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