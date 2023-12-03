تسليم شهادة الإجادة لعدد من المجيدين بسلاح الجو السلطاني

مسقط ـ العُمانية: سلَّم اللواء الركن طيَّار خميس بن حمَّاد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني شهادة الإجادة لعددٍ من المُجيدين من منتسبي سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني أمس تقديرًا لجهودهم المضنية وإجادتهم في مختلف المسارات الوظيفية والفعاليات بقاعدة غلا وأكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية.

كما سلَّم قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني شهادات مدربي الطيران والملاحة الجوِّية لعددٍ من الضباط وضباط الصف مدربي الطيران بسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني.

وهنَّأ اللواء الركن طيّار قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني المُجيدين ومدربي الطيران والملاحة الجوِّية على استحقاقهم للتكريم الذي جاء ثـمرة لجهودهم المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المشرف، مطالبًا إيَّاهم ببذل المزيد من العمل والجهد والتفاني في أداء مهامهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. يأتي هذا التكريم في إطار برنامج نظَّمه سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني لتكريم المُجيدين من منتسبي السلاح. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني.

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