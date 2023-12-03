إعلان أسماء الفائزين فـي مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم فـي دورتها الـ«31»

كتب ـ علي بن صالح السليمي:

تصوير ـ عيسى الرئيسي:

أعلنت أمس أسماء الفائزين في مسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها الـ(31)، وذلك خلال مؤتمر صحفي برعاية سعادة حبيب بن محمد الريامي رئيس مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وبحضور عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في قاعة المحاضرات بجامع السُّلطان قابوس الأكبر. حيث بلغ عدد المتقدمين لهذا العام (1638) متسابقًا ومتسابقة، وقد بدأت التصفيات الأوَّلية في 14 من شهر أغسطس الماضي من هذا العام، وذلك بدءًا من مركز السويق مرورًا ببقية المراكز حول مختلف محافظات سلطنة عُمان. واختتمت التصفيات في مركز مسقط بتاريخ 9 نوفمبر الماضي، حيث شهدت التصفيات الأوَّلية لهذا العام منافسة قوية بين المتسابقين، وتأهل منهم للتصفيات النهائية الثمانية الأوائل من كلِّ مستوى بمجموع (56) متسابقًا ومتسابقة.

وقد ألقى سعادة حبيب بن محمد الريامي ـ الأمين العام للمركز، كلمة هنأ فيها الفائزين بالمسابقة، وأعلن أسماءهم في جميع المستويات، حيث جاءت كالآتي: في المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا) جاء في المركز الأول سعيد بن عبدالله الحبسي من مركز الخوير، وفي المركز الثاني حصل محمد بن سعيد الغماري من مركز قريات، وفي المركز الثالث فازت مريم بنت خالد النجار من مركز صلالة. أمَّا في المستوى الثاني (حفظ 24 جزءًا متتاليًا) فقد حصل معاذ بن سعيد الضوياني من مركز بركاء على المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت عبير بنت محمد الحامدية من مركز الخوض، وحصلت مزنة بنت مبارك الراشدية من مركز الخوض على المركز الثالث، وفي المستوى الثالث (حفظ 18 جزءًا متتاليًا) فاز شهاب بن أحمد الشحي من مركز خصب بالمركز الأول، فيما حصلت رحمة بنت سيف الحراصية من مركز بركاء على المركز الثاني، وجاءت كوثر بنت علي الهنائية من مركز السويق في المركز الثالث.

وفي المستوى الرابع (حفظ 12 جزءًا متتاليًا) جاءت بالمركز الأول نعمة بنت صالح الكندية من مركز نزوى، فيما حصل نوفل بن صالح السيفي من مركز الخوض على المركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث أيمن بن محمد آل ثاني من مركز نزوى، وجاءت (الثالث مكرر) سارة بنت سعيد المعمرية من مركز البريمي، وفي المستوى الخامس (حفظ 6 أجزاء متتالية) فازت بالمركز الأول فاطمة بنت محمد الذخرية من مركز إبراء، بينما حصلت ميمونة بنت راشد المعمرية من مركز صحار على المركز الثاني، وجاءت مسيم بنت أحمد الحبسية من مركز إبراء في المركز الثالث، وفي المستوى السادس (حفظ 4 أجزاء متتالية) جاءت بالمركز الأول دانة بنت فيصل السعدية من مركز السويق، فيما حصل وائل بن هلال الحسني من مركز إبراء على المركز الثاني، وفاز صهيب بن هلال السيابي من مركز إبراء بالمركز (الثاني مكرر)، أمَّا في المركز الثالث فجاءت أروى بنت هلال السيابية من مركز إبراء. وأخيرًا في المستوى السابع (حفظ جزءين متتاليين) حصل زكريا بن عبدالله البداعي من مركز السويق على المركز الأول، وفاز فارس بن أحمد الفرقاني من مركز الخوض بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء رضوان بن ناصر الجابري من مركز عبري في المركز الثالث.