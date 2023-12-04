«جمعية الأطفال ذوي الإعاقة» تحصد 32 ميدالية فـي المهرجان السنوي الرابع

شاركت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المهرجان السنوي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة والذي نظَّمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر والذي يأتي تزامنًا مع احتفال سلطنة عمان باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويقام هذا المهرجان السنوي لتمكين الطاقات وتثمين الجهود لهذه الفئات في مختلف المجالات حيث شارك (٢٨) طفلًا وطفلة من المراكز التأهيلية التابعة للجمعية بإشراف المتطوعات الفنيات في التربية البدنية بالمركز.

وقالت خديجة بنت ناصر الساعاتية رئيسة الجمعية: إنَّ الرياضة والأنشطة الترفيهية لذوي الإعاقة أصبحت أداة قوية التغيير الإيجابي في مُجتمعنا حيث تُمثِّل الرياضة فرصة لتحسين صحتهم البدنية وأيضًا الرفاهية العقلية وتساعد أيضًا خلق بيئة اجتماعية لتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والحياتية ويعزز الثقة بالنفس عندما تتحقق الأهداف بنجاح يشعر الطفل بإحساس الهائل بالإنجاز والفخر وأنا فخورة جدًّا بما حققه أبطال الجمعية من ميداليات متنوعة حيث حصلت الجمعية على (٣٢) ميدالية رغم من عدم استعداد الأطفال لهذا المهرجان وكان هدفنا الرئيسي المشاركة ليس المنافسة، وإنَّما جاء نتيجة انخراط الأطفال في جميع المجالات لكسب الثقة بنفسه.

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