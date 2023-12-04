(التنمية الاجتماعية) تعقد لقاء واقع التشريعات والآليات الداعمة للمرأة

مسقط ـ الخليج 365:

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة لقاءً حواريًا لطلبة وطالبات كلية عمان للسياحة حول (واقع التشريعات والآليات الداعمة للمرأة)، وذلك ضمن الحملة التوعوية (قرّي عينًا) التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية في نسختها الرابعة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي تزامنًا مع النشاط العالمي لحملة الـ(16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنطلق في 25 من شهر نوفمبر وتستمر حتى 10 من شهر ديسمبر الجاري.

يهدف هذا اللقاء ـ الذي احتضنته كلية عمان للسياحة ـ إلى رفع الوعي لدى طلبة وطالبات الكلية بشأن القوانين والآليات المكفولة في سلطنة عمان للمرأة من خلال التعريف بالحقوق المكفولة للمرأة في التشريعات العمانية، وإبراز جهود وممكنات وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة. وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي يعكس واقع المرأة العمانية وسبل تمكينها في مختلف المجالات، وتقديم ورقة عمل حول (دور التشريعات العمانية في دعم ومساندة المرأة)، وأشارت خلالها سندس بنت محمد الرحيلية باحثة قانونية بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية سن التشريعات والقوانين المساندة للمرأة كالنظام الأساسي للدولة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجزاء، وأثر وعي المرأة بحقوقها القانونية.

كما قدمت عايدة بنت ناصر السيابية المديرة المساعدة بدائرة شؤون المرأة بالوزارة في ورقة (واقع ممكنات المرأة العمانية في وزارة التنمية الاجتماعية) الركائز التي اعتمدتها سلطنة عمان في مجال تمكين المرأة والتعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والآليات الوطنية التي شكلتها سلطنة عمان لحماية المرأة، والإجراءات المؤسسية الأخرى، وتعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات الأخرى والأليات الوطنية المعنية بحماية المرأة كاللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واللجنة العمانية لمكافحة الاتجار بالبشر.