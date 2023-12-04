برنامج توعوي بحقوق الطفل لطلبة المدارس الأجنبية

مسقط ـ الخليج 365: تُنفذ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مكتب المدارس الأجنبية التابع لوزارة التربية والتعليم برنامجًا توعويًا تثقيفيًا لطلبة المدارس الأجنبية في سلطنة عُمان. ويهدف البرنامج التوعوي إلى التعريف بحقوق الطفل، والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع، واستعراض الحقوق الأساسية للأطفال. كما تقوم اللجنة من خلال هذا البرنامج بتوضيح الأساليب والخطوات التي ينبغي للطفل استخدامها لحماية نفسه عند تعرضه لأي نوع من أنواع الإساءة أو الإهمال، وتعريفه بالجهات الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، وتوزيع إصدارات توعوية لفئة الأطفال توضح جانبًا من الحقوق والوجبات، ووسائل التواصل مع مختلف الجهات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل في سلطنة عُمان.

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