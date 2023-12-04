محافظ جنوب الباطنة يزور عددا من مشاريع ولاية العوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

قام سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أمس بزيارة لعددٍ من المشاريع بولاية العوابي. حيث التقى في بداية الزيارة مع سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي العوابي، وتم خلال اللقاء الحديث عن أهم المشاريع بالولاية. بعد ذلك قام سعادته برفقة سعادة الشيخ والي العوابي وعدد من المسؤولين بزيارة لعددٍ من مشاريع الولاية.

وقال المهندس علي بن حسن المجيني مدير دائرة المشاريع ببلدية محافظة جنوب الباطنة: تحظى ولاية العوابي بعدد من المشاريع منها مشروع توريد وتركيب أكشاك للباعة المتجوِّلين وتنظيم أماكن هذه الأكشاك وإنشاء محطَّة انتظار الركاب، كما سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء سوق ولاية العوابي الجديد وإقامة ممشى صحي (المرحلة الأولى) وطرح المرحلة الثانية من المشروع بحيث يكون مشروعًا متكاملًا، كما سيتم إضافة بعض المرافق العامة في منطقة سحكون بوادي بني خروص وصيانة الطرق المتضررة من الأنواء المناخية وشق عقبة السهل الذي تم الانتهاء منه وإقامة دوار على مدخل وادي بني خروص وإنشاء متنزهات وسط الأحياء السكنية (موقعين) وتصميم ورصف وصلات الطرق والمواقف العامة وتصميم ورصف الطرق الداخلية لمسافة (15) كيلومترًا وإنارة الطرق الداخلية بإجمالي (100) عمود إنارة وتطوير حديقة السَّد.

كما أنَّ العمل جارٍ لمشاريع المبادرات المجتمعية بالشراكة مع المجتمع بولاية وهي من المبادرات المميزة في محافظة جنوب الباطنة.

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