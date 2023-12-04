وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية

مسقط ـ العُمانية: تسلَّم معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس نسخة من أوراق اعتماد سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المُعيَّنة لدى سلطنة عُمان. ورحَّب معالي السَّيد الوزير بسعادة السفيرة متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

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