«الصحة» تدشن لقاح الروتا والنسخة الرابعة من الدليل الوطني لبرنامج التحصين

دشَّنت وزارة الصحة ـ ممثَّلةً بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض (دائرة مكافحة الأمراض المُعْدية) ـ أمس إدارج لقاح الروتا في الجدول الوطني لبرنامج التحصين، والنسخة الرابعة من الدليل الوطني لبرنامج التحصين، والدليل العُماني للتحصين. رعى حفل التدشين معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية والدكتورة أمل بنت سيف المعنية ـ المديرة العامة للمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة، وذلك بفندق مسقط دبليو.

وألقى معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة كلمة قال فيها: إنَّ سلطنة عمان تمضي قُدمًا نحو تحقيق الكثير من المبادرات التي نفخر بها، وإن ذلك كان جليًّا من خلال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية. وأضاف أنَّ العدالة والحصول على اللقاحات يُمثِّلان أهم العناصر في هذا المجال. ومن هنا تكمن أهمية الحصول على اللقاحات من أجل مجتمع يتمتع بقدر أكبر من الصحة بمعايير دولية، ولذلك تُعدُّ الصحة عنصرًا مُهمًّا وضروريًّا للاستثمار.

كما ألقى سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية كلمة قال فيها: إنَّ تدشين لقاح الروتا والنسخه الرابعة من الدليل الوطني لبرنامج التحصين يأتي ضِمن اهتمامات وزارة الصحة للقضاء على الأمراض المُعْدية. وأضاف سعادته: إنَّ تحديث استراتيجية العمل الوطنية للقاحات تُعدُّ هي الخريطة العملية التي تحدد الرؤية للتحصينات في سلطنة عمان خلال السنوات القادمة 2030 التي تتضمن حزمة من الأهداف والأنشطة التي ستنفذها سلطنة عمان في هذا المجال.

بعدها قدَّم بدر بن سيف الرواحي مدير دائرة مكافحة الأمراض المُعْدية بوزارة الصحة محاضرة عن التحصين، استعرض فيها تاريخ اللقاحات في دول العالم وفي سلطنة عمان، ومدى أهميتها في الوقاية من الأمراض المُعْدية، وأبرز الإنجازات والابتكارات في مجال اللقاحات. تخلل الحفل تقديم عرض مرئي عن الإنجازات التي حققها البرنامج في مسيرة التحصين بالخمس السنوات الماضية.

بعدها دشَّن معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة لقاح الروتا في الجدول الوطني لبرنامج التحصين، والنسخة الرابعة من الدليل الوطني لبرنامج التحصين، والدليل العماني لبرنامج التحصين. هذا ويعرف فيروس الروتا بأنَّه أحد الفيروسات شديدة العدوى التي تسبب الإصابة بالإسهال الشديد بين الرضع والأطفال الصغار، ولقاح الروتا هذا يستخدم للحماية من عدوى فيروس الروتا، ويعطى عن طريق وضع قطرات في فم الطفل. وتمَّ إدراج لقاح الروتا في الجدول الوطني لتحصينات الأطفال مواليد شهر نوفمبر 2023 فما فوق وبواقع جرعتين، الجرعة الأولى عند عمر الشهرين، والجرعة الثانية عند عمر أربعة أشهر.