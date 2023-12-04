محاضرة حول مفهوم الاتجار بالبشر فـي القانون العماني

مسقط ـ «الخليج 365» :

أقيمت في وزارة العدل والشؤون القانونية يوم أمس الاثنين، محاضرة توعوية بعنوان «مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون العُماني»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من المسؤولين وموظفي الوزارة وذلك في مبنى الوزارة. وقد قدَّمت كُلٌّ من ميساء الشبلية ومروة البلوشية محاضرتين حول التعريف بجريمة الاتجار بالبشر حسب قانون الاتجار بالبشر وأشكالها وقدَّمتا مع الشرح عددًا كبيرًا من مؤشراتها ودلالاتها. وذكرتا أنَّه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد اختصاصاتها وفق المادة (23) في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 126/‏2008 وقامتا بتوضيح عدد من اختصاصاتها والتي من أبرزها وضع خطَّة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصَّة في سلطنة عمان، وإعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحليَّة والإقليمية والدولية. حيث تشتمل هذه القاعدة على التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر، والدراسات، وأساليب الاتجار، والمتاجرين، وإعداد الدراسات، والبحوث.

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