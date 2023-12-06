السفارة الكورية تحتفل بيوم التأسيس الوطني والقوات المسلحة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أقامت سفارة جمهوريا كوريا في مسقط حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس الوطني الكوري ويوم القوات المسلَّحة، وذلك بفندق كراون بلازا بحضور عدد من المسؤولين بسلطنة عُمان وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عُمان والملحقين العسكريين وعدد من ضبَّاط قوَّات السُّلطان المسلَّحة. وألقى سعادة كيم جي جو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى سلطنة عُمان كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات والصداقة بين البلدين، موضحًا بأنَّ الروابط الاقتصادية والتجارية ذات نُمو متسارع، وتُعدُّ كوريا حاليًّا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لسلطنة عمان، وخلال عام 2022 بلغ الحجم التجاري بينهما (5.6) مليار دولار وهو ما يجسد العلاقات الاقتصادية المستمرة، وقال: لقد حظيت الشركات الكورية بالمساهمة في مشاريع التنمية بسلطنة عمان.

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