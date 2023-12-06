تعزيز التعاون البحري بين سلطنة عمان وباكستان

مسقط ـ العُمانية: استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السُّلطانية العُمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة، وفد محادثات الأركان البحرية العُمانية الباكستانية برئاسة العميد محمد عامر شهزاد والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث وبحث وجهات النظر وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز مجالات التعاون البحرية بين الجانبين. حضر المقابلة العميد الركن بحري جاسم بن محمد البلوشي مدير عام العمليات والخطط وعدد من كبار الضبَّاط بالبحرية السُّلطانية العُمانية.

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