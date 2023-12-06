شهاب بن طارق يرعى احتفال سلاح الجو السلطاني بتخريج دفعة من الضباط الطيارين والمرشحين

مسقط ـ العُمانية: احتفل سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني أمس بتخريج دَوْرة الضباط الطيارين ودَوْرة الضباط المرشحين الأساسية ودَوْرة ضباط الخدمة المحدودة والضباط الجامعيين، وذلك على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية، برعاية صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع. وقدَّم سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني بهذه المناسبة عرضًا عسكريًّا متنوِّعًا جسَّد مهارة منتسبيه، وأبرز الاهتمام الكبير والرعاية السَّامية التي يحظى بها هذا السِّلاح العريق من لدُن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ.

وقد بدأت مراسم حفل التخريج بالتحية العسكرية لصاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع راعي المناسبة لدى وصوله ميدان الاحتفال، وعزفت فرقة موسيقى سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني السَّلام السُّلطاني، ثم قام سُموُّه بتفتيش الصَّف الأمامي من طابور الخريجين، عقب ذلك قدَّم طابور الخريجين استعراضًا بالمشاة العسكرية تتقدمهم راية أكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية مرورًا من أمام المنصَّة الرئيسية بمصاحبة المعزوفات الموسيقية العسكرية، ثم تقدَّم الطابور بهيئة الاستعراض إلى الأمام. بعدها قلَّد صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع راعي الاحتفال جناح الطيران للطيارين الخريجين، كما سلَّم سُموُّه سيف الشرف للضابط المرشح أيمن بن سالم السناني الحاصل على المركز الأول على المستوى العام لدَوْرة الضباط المرشحين المتخرجة، والضابط المرشح هلال بن ناصر التوبي الحاصل على المركز الأول على مستوى دَوْرة الضباط المرشحين للخدمة المحدودة والجامعيين.

وجرت بعدها مراسم تسلُّم وتسليم راية أكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية من الدَّوْرة المتخرجة إلى الدَّوْرة التي تتلقى تدريبها حاليًّا بأكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية، والتي أقسَم منتسبوها على صونها والمحافظة عليها، ثم أنشد الضباط الخريجون نشيد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، وأدّوا قسَم الولاء ونداء التأييد، وهتفوا ثلاثًا بحياة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ ثم قدَّم عدد من الطائرات المقاتلة بسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني استعراضًا جوِّيًّا بهذه المناسبة، وعزفت فرقة الموسيقى السَّلام السُّلطاني.

واستأذن قائد طابور الخريجين من صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع راعي المناسبة بالانصراف، حيث غادر الخريجون ميدان الاستعراض مرورًا من أمام المنصَّة الرئيسية، ثم قدَّمت فرقة موسيقى سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني معزوفات ومقطوعات موسيقية وعسكرية متنوِّعة. وفي الختام التقطت الصورة التذكارية لصاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع راعي المناسبة مع الخريجين.