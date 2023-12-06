تسليم البراءة السلطانية وشهادات الدبلوم فـي العلوم العسكرية

مسقط ـ العُمانية: سلَّم اللواء الركن طيَّار خميس بن حمَّاد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني بقاعدة غلا وأكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية أمس البراءة السُّلطانية وشهادات الدبلوم في العلوم العسكرية للضباط الخريجين من أكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية، وذلك بمناسبة حفل تخريج سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني دفعة من الضباط الطيارين والضباط المرشحين وضباط الخدمة المحدودة والضباط الجامعيين. وهنَّأ اللواء الركن طيَّار قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني الضباط الخريجين على أدائهم في الاستعراض العسكري الذي قدَّموه على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السُّلطان قابوس الجوِّية بمناسبة تخرجهم، والذي ترجم الجهود التي بذلت للوصول بهم إلى هذا المستوى المشرف وبما تحلَّوا به من قدرات ومهارات عسكرية مشرفة خلال تلقيهم التدريب في هذا الصرح العسكري المهيب، مبارِكًا لهم نيلهم الثقة السَّامية الكريمة من لدُن جلالة القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – ضبَّاطًا في سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، حاثًّا إيَّاهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، والتفاني في أداء مهام عملهم المقبلة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط بسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني.

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