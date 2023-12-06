سلطنة عمان تشارك فـي اجتماع المجلس التنفيذي لـ«الأرابوساي» بالسعودية

الرياض ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ـ أمس في أعمال الاجتماع الـ67 للمجلس التنفيذي للمنظَّمة العربية للأجهزة العُليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، ويستمر يومين بالمملكة العربية السعودية. ويترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة والدواوين الأعضاء، ونائب الأمين العام للمنظمة، وعدد من المختصين بالجهاز.

وقد استهلَّ الاجتماع أعماله بكلمة لمعالي رئيس المجلس التنفيذي أعرب من خلالها عن التقدير لجهود الأجهزة الأعضاء في المجلس في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليه، مؤكدًا على أهمية التوصيات والأنشطة التي تم تنفيذها بواسطة المنظَّمة من خلال اللجان الفنية وبالتعاون مع الأجهزة الأعضاء، الأمر الذي أسهم في التطوير المستمر للأداء المهني للأجهزة وبناء الكفايات الوظيفية لمنتسبيها.

ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، من أبرزها استعراض أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة العامة، إلى جانب مناقشة تعديل وثيقة قواعد وضوابط العمل بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة ونظام متابعة الأنشطة، بالإضافة إلى تقارير كل من لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات للمنظَّمة، ولجنة المخطط الاستراتيجي، ولجنة متابعة الخطَّة الاستراتيجية للمنظَّمة، واستعراض ومناقشة المقترحات التطويرية ذات الصلة بعمل المنظَّمة.

كما يتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التفصيلية حول الجوانب المالية للمنظَّمة واعتماد الحساب الختامي للعام 2022 والموازنة التقديرية للعام 2024، علاوة على استعراض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظَّمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب تسمية الأجهزة التي ستمثل المنظَّمة في هياكل ولجان منظَّمة (الإنتوساي).