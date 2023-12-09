توصيات مهمة فـي ختام مؤتمر ومعرض عُمان الدولي السابع للأمراض الجلدية

مسقط ـ «الخليج 365»:

أوصى مؤتمر ومعرض عُمان الدولي للأمراض الجلدية بضرورة الوقوف على المستجدَّات في طبِّ الأمراض الجلدية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام العقارات البيولوجية لبعض الأمراض المستعصية، واستخدام تقنيات الليزر والتجميل الحديثة والآمنة في الطِّب التجميلي. كما أوصى المؤتمر بضرورة الارتقاء بمستوى الرعاية الجلدية في سلطنة عُمان عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، وتعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باتباع البروتوكولات العلاجية العالمية والتخطيط لبروتوكول وطني لمعظم حالات الأمراض الجلدية الشائعة بناء على آخر التوصيات العالمية. كذلك أوصى المؤتمر بتكثيف حلقات العمل والندوات لتقديم التعليم والتدريب المستمر للأطباء في مجال الأمراض الجلدية والتخصصات المشتركة، وإشراك الأطباء المقيمين في مراحل إعداد وتنظيم الأنشطة العلمية القادمة بشكل مكثَّف واستقطاب أحدث المعدَّات الطبية ذات الصلة.

جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر ومعرض عُمان الدولي السابع للأمراض الجلدية الذي نظمته الرابطة العُمانية للأمراض الجلدية بالتعاون مع وزارة الصحة على مدى يومين بفندق جراند ملينيوم ـ مسقط. وشارك في المؤتمر الدولي نحو 500 مشارك من أطباء الأمراض الجلدية، جرَّاحي التجميل، أطباء الحساسية والأمراض المناعية، أطباء الأطفال، أطباء الأُسرة، أطباء العموم، الصيادلة، العاملين الصحيين في مختلف المجالات ذات الصلة من داخل وخارج سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مشاركة الأطباء المتدربين في المجلس العُماني للاختصاصات الطبية وطلبة الطِّب. أمَّا البرنامج العلمي للمؤتمر فقد تضمَّن (15) جلسة علمية أُستُعرضت خلالها (45) ورقة علمية، وثلاث ندوات تخصصية عملية بحضور (35) محاضرًا من داخل سلطنة عُمان وخارجها. وناقش المؤتمر خلال جلساته عددًا من المواضيع مثل: حَبُّ الشّبَاب، آخر المستجدَّات فيما يتعلق بالعلاجات البيولوجية لمرض الصدفية والإكزيما التأتبية والبهاق والثعلبة، أمراض الأظافر وطرق علاجها، الأمراض الجلدية المتعلقة بالأطفال، تصبغات البشرة وطُرق علاجها، زراعة الخلايا الصبغية لمرضى البهاق، أحدث التقنيات لزراعة الشعر، حساسية الجلد، الطِّب التجميلي، جراحة الجلد، والعلاج بالليزر وغيرها من المواضيع. وقالت الدكتورة عائشة بنت عبد الله العلي رئيسة الرابطة العُمانية للأمراض الجلدية رئيسة المؤتمر: جاء مؤتمر ومعرض عُمان الدولي السابع للأمراض الجلدية والتجميل والليزر في حلته الجديدة نتاجًا لدمج مؤتمر مسقط الدولي للأمراض الجلدية ومؤتمر صلالة للأمراض الجلدية ليكونَ مؤتمر عُمان (Oman Derm)، وذلك بعد دراسة مكثفة ومن أجل توحيد الجهود والقدرة على المساهمة بأفضل الطرق للارتقاء بالخدمات الصحية في المجال، وسيعقد المؤتمر سنويًّا بالتعاقب بين مدينتي مسقط وصلالة.

الدكتور خالد بن سالم النعيمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس منظمة الشرق الأوسط لطبِّ الأمراض الجلدية والتجميل(ميدام) قال حول مشاركته في أعمال المؤتمر: شاركنا مع الرابطة العُمانية في مؤتمرها السابع كشركاء علميين استراتيجيين، حيث نعمل على التقريب بين روابط الجلد وفي عموم الشرق الاوسط والعالم، وتُعدُّ الرابطة العُمانية هي أحد المؤسسين لرابطة (ميدام).

إلى جانب المؤتمر استعرض المعرض الطبي والعلمي المصاحب أبرز الدراسات المنشورة في مجال الأمراض الجلدية والليزر، وكذلك أحدث الأدوية والأجهزة والتطبيقات المستخدمة في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية وأجهزة الجراحة والتجميل والليزر بمشاركة نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.