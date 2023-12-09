سلطنة عُمان تشارك فـي ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مسقط ـ «الخليج 365» :

تُشارك سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ـ العالم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يُصادف العاشر من ديسمبر؛ حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في مختلف دول العالم إحياءً لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجديدًا للإجماع العالمي حول ضرورة تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم. ويحتفل العالم هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلاهما أساس عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مرور 30 عامًا على إنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الهادف إلى تعزيز ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إنَّ هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظلِّ ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في غزَّة، والذي يُعدُّ جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية الإنسانية والتي نصَّت عليها الأمم المتحدة، حيث إنَّ ما يحدث من قتل للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والرجال وتشريد وتهجير وقصف للمستشفيات والمدارس لا يقبله أي عرف ولا تأيده أي شرعة بل هو انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان التي لا بُدَّ أن تحترم في السِّلم والحرب كما يأتي ذلك انتهاكًا للمواد 5 و6 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاص بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.