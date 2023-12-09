حصاد الأسبوع

– تحيات جلالة السلطان إلى الرئيس الروسي نقلها ذي يزن بن هيثم – الحرس السلطاني العماني يحتفل بيوم المتقاعدين – سلطنة عُمان تشارك فـي مؤتمر قادة الشُّرطة والأمن العرب بطنجة شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات.. حيث نقل صاحبُ السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد تحيَّات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وتمنِّياته له بدوام الصحة والسعادة وللشَّعب الروسي الصديق مزيدًا من النماء، وذلك خلال استقبال فخامته صاحبَ السُّمو في العاصمة موسكو. من جانبه حمَّل فخامة الرئيس الروسي سُموَّه نقل تحياته إلى جلالة السُّلطان المُعظَّم وتمنِّياته له بدوام الصحة والعافية وللشَّعب العُماني استمرار الرُّقي والازدهار.

? احتفل الحرس السُّلطاني العُماني بيوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، برعاية اللواء الركن (متقاعد) حمود بن حميد البادي وبحضور اللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السُّلطاني العُماني.

– شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بشُرطة عُمان السُّلطانية ـ في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشُّرطة والأمن العرب الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمدينة طنجة في المملكة المغربية. استعرض المؤتمر سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الشُّرطة والأمن في الدول العربية. ترأَّس وفد شُرطة عُمان السُّلطانية اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشُّرطة والجمارك للعمليات.

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