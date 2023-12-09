اليوم .. جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة الـ34

مسقط ـ «الخليج 365» :

تحتفل اليوم جامعة السُّلطان قابوس بتخريج الدفعة الـ(34) من طلبتها من الكلِّيات العلمية البالغ عددهم (1261)، فيما تحتفل بتخريج طلبة الكلِّيات الإنسانية البالغ عددهم (1716) يوم الأربعاء القادم الموافق 13 ديسمبر الجاري، وبلغ إجمالي عدد الخريجين 2977 خريجًا وخريجة. وسيرعى الحفل معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء بالمسرح المفتوح بالجامعة. وسيتضمن برنامج الحفل الأول (الكلِّيات العلمية)، فيما يتضمن برنامج الحفل الثاني (للكلِّيات الإنسانية).

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