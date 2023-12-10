الرابطة العمانية تنظم المؤتمر العماني الخامس للسكتة الدماغية

مسقط ـ الخليج 365:

اختتمت الرابطة العمانية للسكتة الدماغية المؤتمر العماني الخامس للسكتة الدماغية والذي أقيم على مدى يومين وذلك بفندق جراند حياة مسقط.

تحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين في مجال السكتة الدماغية شارك فيها عدد الدول تمثلت في سلطنة عمان المضيفة وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والجمهورية الاسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، سلوفينيا، والهند، والجمهورية التركية، وتونس.

وركز المؤتمر على أحدث الابتكارات والأبحاث في المجالات الوقائية والعلاجية للسكتة الدماغية حيث ضم البرنامج سجالات متنوعة تشمل مناطق لاتزال رمادية في علاجات السكتة الدماغية.

وطلع المؤتمر بعدد من التوصيات منها التركيز على أهمية ودور الأبحاث العلمية في رفع مستوى وكفاءة الخدمة لمرضى السكتة الدماغية، كما ركز المؤتمر أيضًا على ضرورة تكثيف التعاون الاقليمي المشترك في مجال الأبحاث في مواضع مختلفة من السكتة الدماغية، كذلك خلص البرنامج الى ضرورة حصول النساء على الاهتمام المساوي في العلاج مقارنة مع نظرائهم من الرجال، وأخيرًا ركز المؤتمر على ضرورة اعتماد الاجراءات ذات التدخل للحد الأدنى في علاجات السكتة الدماغية النزفية.