التربية والتعليم تختتم دورتي لبرنامج الجيل المبهر

كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي:

تصوير: قيس بن حمد الكلباني

أختتمت وزارة التربية والتعليم ممثلةً في “دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي”، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلةً “بمؤسسة الجيل المُبهر” بدولة قطر الشقيقة حيث أقيم حفل ختام للدورتين الأولى والثانية لبرنامج الجيل المبهر، تحت رعاية السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية مستشارة وزيرة التربية والتعليم، وذلك في قاعة خصب بديوان عام الوزارة.

والقى محمد بن ضاعن العلوي أخصائي علاقات دولية، بدائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي كلمة قال فيها بأن البرنامج استهدف المراحل الابتدائية في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس، وذلك عن طريق تأهيل وتدريب معلمي الرياضة المدرسية في المدارس المستهدفة، التي بلغ عددها “عشرون” مدرسةً منها أربعة عشر مدرسة حكومية، وست مدارس خاصة، توزعت على ثلاث محافظات تعليمية هي (محافظة مسقط، ومحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الداخلية)، وبالتنسيق مع المديريات التعليمية في المحافظات المستهدفة، تم اختيار عدد “عشرون” مدرسة حسب معايير محدده، تم وضعها من فريق العمل بالوزارة، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية إلى جميع المدارس التي تم ترشيحها للوقوف على المرافق واستعداد المدرسة لتطبيق البرنامج.

يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي الذاتي للطلبة والثقة، والمهارات الاجتماعية، وتعزيز شعورهم بالانتماء، وزيادة الاحساس بالارتباط بكأس العالم في قطر، وتعزيز قيم المواطنة الإقليمية والعالمية، وترك أثر يستمر إلى ما بعد كأس العالم، ونشر مفهوم الشمولية والترابط المجتمعي بين الطلبة، وتمكين الأشخاص من إقامة مجتمعات تتمتع بالجودة والابتكار، والصحة، والاستدامة، والهوية، وتطوير قدرات معلمي الرياضة المدرسية؛ ليكونوا قادرين على تقديم جلسات كرة القدم من أجل التنمية لتطوير وتمكين الأجيال الناشئة.