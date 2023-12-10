أكثر من 7 ملايين ريال عُماني.. الانتهاء من إنشاء سدّين للتغذية الجوفية بإبراء

إبراء ـ العمانية: أنهت الشركة المنفذة لمشروع إنشاء سدين للتغذية الجوفية بولاية ابراء في محافظة شمال الشرقية أعمالها في المشروع الذي تشرف على تنفيذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتكلفة تبلغ أكثر من 7 ملايين ريال عُماني.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بشمال الشرقية إن سد التغذية الجوفية الأول الذي تم تنفيذه بوادي قفيفة سد خرساني يهدف لتغذية الخزان الجوفي ورفع منسوب المياه في الآبار والأفلاج بمنطقة قفيفة، وتصل سعته التخزينية حوالي مليون متر مكعب من المياه، حيث يبلغ طوله 122 مترًا مع وجود ستارة حقن على طول أساسات السد الصخرية، وأقصى ارتفاع له 24،3 متر، هذا بالإضافة إلى أنّ السد يتضمن مفيضًا خرسانيًّا مدرجًا بطول 70 مترًا يقع وسط السد ويليه حوض التهدئة، بالإضافة لمخرجين لتصريف المياه المحتجزة في البحيرة على مستويين مختلفين، ووجود ممر لمراقبة التسربات وتصريف المياه، كما يتضمن آبار قياس مناسيب المياه الجوفية والتسربات بجسم السد.

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن سد التغذية الجوفية في وادي وريد تم تنفيذه من الأتربة المدكوكة مع وجود قاطع من الخرسانة اللدنة لتغذية الخزان الجوفي ورفع منسوب المياه في الآبار والأفلاج بقرية الحايمة في ولاية إبراء، هذا إلى جانب أنّ السعة التخزينية للسد تصل لحوالي 702 متر مكعب من المياه وبطول 255 مترًا مزودًا بقاطع خرساني من الخرسانة اللدنة وستارة حقن في الأساسات، وأنّ أقصى ارتفاع للسد يبلغ 18.5 متر، ويتضمن إنشاء مفيض بطول 70 مترًا مع وجود حوض التهدئة أسفل منه، بالإضافة إلى مخارج لتصريف المياه المحتجزة في البحيرة على مستويين مختلفين وآبار قياس مناسيب المياه الجوفية والتسربات بجسم السد.

وأشار إلى أن أعمال مشروع السدين الذين بلغت تكلفة إنشائهما 7 ملايين و185 ألفًا و”850” ريالًا عمانيًا، سيُسهمان في تغذية الخزان الجوفي لتنمية الموارد المائية للمناطق الواقعة أسفل منها والاستفادة منها في تحسين الوضع المائي من خلال تغذية الخزان الجوفي وزيادة منسوب مياه الآبار والأفلاج في تلك المناطق والاستفادة من مياه الأمطار لدعم قطاع الزراعة وتنمية الموار المائية، إضافة إلى استخدام المياه المخزنة المتوقع للسدين في ري المحاصيل الزراعية وزيادة المساحات الخضراء بالتوسع في الزراعة.

جديرٌ بالذكر أن محافظة شمال الشرقية بها 13 سدًّا، منها سدان للتغذية الجوفية و11سدا للتجميع، أبرزها سدود التغذية الجوفية في كل من سد عمدة، وسد الغبرة، في ولاية دماء والطائيين، بالإضافة سدود التجميع في كل من سد النبأ، وسد الرسة، وسد العقيدة في ولاية القابل، وسد الوارية بولاية المضيبي وسد العيون في ولاية سناو، وسد قفيفه، وسد رويد بولاية إبراء، وسدود جبل الكفوف وحيل المكارم ومقطع، وسد حيل الكبير في الجبل الأبيض في ولاية دماء والطائيين.