وزير الخارجية يشارك فـي منتدى «بناء مستقبل مشترك» بالدوحة

الدوحة ـ العُمانية: شارك معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس في أعمال منتدى الدوحة بعنوان «بناء مستقبل مشترك» في نسخته الـ21 الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر يومين.

ويركِّز المنتدى الذي افتتح أعماله صاحبُ السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على عدد من المحاور أبرزها التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، والذَّكاء الاصطناعي وبحث الحلول المحتملة للخلافات الجارية في العالم من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ويُشارك في المؤتمر عدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول.

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