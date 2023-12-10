جلالة القائد الأعلى ينعم بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني

– نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد الميداليتين لمنتسبي قوات السلطان المسلحة

مسقط ـ «الخليج 365» :

تفضَّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – فأنعم على عدد من الضبَّاط وضبَّاط الصَّف والأفراد بقوَّات السُّلطان المسلَّحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع، والحرس السُّلطاني العُماني، بميداليتَي الخدمة الممتازة والثناء السُّلطاني.

رعى مناسبة التكريم صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمعسكر المرتفعة، حيث قام سُموُّه بتقليد ميداليتَي الخدمة الممتازة والثناء السُّلطاني للضبَّاط وضبَّاط الصَّف والأفراد العسكريين والمَدنيين الذين شملهم الإنعام السَّامي؛ تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وأداء واجبهم الوطني المقدَّس.

وقد هنَّأ صاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع الضبَّاط وضبَّاط الصَّف والأفراد الذين حظوا بالإنعام والتقدير السَّاميَّيْن، مشيدًا سُموُّه بما بذلوه من جهد وإخلاص في سبيل خدمة وطنهم، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والأداء المخلص في ظلِّ القيادة الحكيمة لمولانا حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ أيَّده الله ـ.

حضر المناسبة معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوَّات السُّلطان المسلَّحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السُّلطاني العُماني، واللواء الركن طيَّار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السُّلطانية العُمانية، واللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السُّلطاني العُماني، واللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.