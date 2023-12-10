جلالة السلطان يبدأ الأربعاء زيارتي دولة لسنغافورة والهند

مسقط ـ العُمانية: سيقوم بعون الله وتوفيقه المقام السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيارتين ساميتين (زيارتَي دولة) لكلٍّ من جمهورية سنغافورة وجمهورية الهند وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023م، وتأتي الزيارتان امتدادًا للعلاقات الطيبة بين سلطنة عُمان والجمهوريتين الصديقتين، وتلبيةً للدعوتين الكريمتين الموجَّهتين منهما إلى مقام جلالته. ومن المقرر أن يتمَّ خلال زيارتَي جلالته ـ أيَّده الله ـ بحث كلِّ ما من شأنه الارتقاء بأوْجُه التعاون القائمة بين سلطنة عُمان وجمهوريتَي سنغافورة والهند في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق لشعوب الدول الثلاث الصديقة مزيدًا من الخير والازدهار حاضرًا ومستقبلًا.

ويرافق جلالة السُّلطان المُعظَّم خلال زيارتَيه وفدٌ رسميٌّ رفيع المستوى يضمُّ كلًّا من: صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، ومعالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة بنكج كنكسي جوكلداس كيمجي المستشار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية.

والقائم بأعمـــــــال سفارة سلطنة عمان في جمهورية سنغافورة، وسعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية الهند.

حفظ الله جلالته في سفره وعودته، وأحاطه بعنايته ورعايته وأفاء عليه بكريم آلائه ونعمائه، وجعله عزًّا وذخرًا لشَعبه وأُمَّته إنَّه تعالى سميع مجيب الدعاء.