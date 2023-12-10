اليوم .. سلطنة عمان تحتفل بيوم قوات السلطان المسلحة

تحتفل اليوم سلطنة عُمان بيوم قوَّات السُّلطان المسلَّحة ذكرى الحادي عشر من ديسمبر من كلِّ عام، وقد حقَّقت قوَّات السُّلطان المسلَّحة العديد من الإنجازات في مختلف الجوانب التنظيمية منها والتدريبية والعملياتية والتسليحية، وذلك برعايةٍ كريمةٍ واهتمامٍ سامٍ من لدُن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – لتواصلَ هذه القوَّات تحت قيادة جلالته – أيَّده الله – أداء مهامها الجسيمة وأدوارها الوطنية المقدَّسة بكلِّ كفاءة واقتدار، وبأسلوب العصر وتقنياته، وبما يُديم على سلطنة عُمان من أوْجُه الأمن والاستقرار، في بيئة تتناسب مع استمرارية تفعيل الخطط التنموية وترجمتها إلى واقع ملموس يشهده المواطن في كافَّة أرجاء الخليج 365 ووفق متطلبات رؤية (عُمان 2040).

وقد حظِيَت قوَّات السُّلطان المسلَّحة بالعديد من مظاهر التطوير والتحديث منذ بزوغ عهد النهضة المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له – بإذن الله تعالى -السُّلطان قابوس بن سعيد – طيَّب الله ثراه – لِتظلَّ دومًا الحصن الحصين والدرع المتين للوطن، والدفاع عن مكتسباته والذَّود عن حياضه، وتستمر في تقديم الدعم والإسناد لخطط التنمية في البلاد والإسهام الفاعل في مختلف الظروف والمواقف مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

وبهذه المناسبة المَجيدة ستُقيم قوَّات السُّلطان المسلَّحة عددًا من الاحتفالات بمختلف تشكيلاتها ووحداتها إحياءً لهذه الذكرى المَجيدة.