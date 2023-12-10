سلطنة عمان والإمارات تناقشان الموضوعات الأكاديمية والتدريبية

مسقط ـ العُمانية: استقبل اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج أمس، وفد كلِّية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة العميد الركن محمد سعيد الجابري قائد جناح التعليم بكلِّية الدفاع الوطني الإماراتية الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الأكاديمية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن ناصر بن عبدالله القتبي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية والعميد الركن جوي عبدالله بن فايز الظفري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

كما قام وفد كلِّية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة العميد الركن محمد سعيد الجابري قائد جناح التعليم بكلِّية الدفاع أمس بزيارة إلى كلِّية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج، وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلِّية اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلِّية الدفاع الوطني.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الجوانب الأكاديمية والتدريبية، كما استمع الوفد إلى إيجاز عن كلِّية الدفاع الوطني، واطلع على مرافق الكلِّية وأقسامها المختلفة.

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