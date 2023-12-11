غدًا.. ختام جلسات مسقط الحوارية 2023 نحو مستقبل مستدام مزدهر

مسقط ـ الخليج 365:

تختتم غدا محافظة مسقط، جلسات مسقط الحوارية (نحو مستقبل مستدام مزدهر)، والتي جاءت لتوطيد المشاركة المجتمعية ودورها في بناء القرارات؛ من خلال استعراض خطة المحافظة الإستراتيجية ومشاريعها ومبادراتها الرامية إلى تجويد الخدمات واستدامتها، إلى جانب توجهها في بناء الحوار الإيجابي مع الشباب بما يُمكّنها من صياغة أفكارهم ورؤاهم فيما يتطلعون إليهم ضمن باكورة المشاريع الداعمة لمسيرة التنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها محافظة مسقط في مختلف ولاياتها.

وستتضمن الجلسة الختامية استعراضًا لخلاصة النتائج والتوصيات التي أفرزتها المخرجات السابقة للجلسات الحوارية، والتي تمخّضت عن سلسلة من المناقشات وتبادل الآراء في مختبرات الحوار المرتبطة بعدة محاور هدفت إلى ضمان تحقيق مزيد من التنمية المستدامة؛ وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين، ورواد الأعمال والمتخصصين وفئات الشباب المختلفة وطلبة الكليات والجامعات والمهتمين في كل محور، والذين عبّروا عن نظرة طموحة في جعل مسقط مستدامة، مزدهرة ونابضة بالحياة؛ من خلال الأفكار والمبادرات التي طُرحت على طاولة الحوار، وتم النقاش حولها مع مديري الجلسات والمتحدثين المشاركين في استعراض مواضيع المحاور التي طُرحت خلال الأيام المنصرمة.

الجدير بالذكر أن جلسات مسقط الحوارية تأتي كاستجابة للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في ضرورة التمكين المجتمعي للأفراد والمؤسسات ذات العلاقة؛ للإسهام بدفع مسيرة التنمية الشاملة، وتمكين الشراكة المجتمعية من إيجاد دورها الريادي في أعمال تنمية المحافظات، والتنافس بينها بما يعمل على إنمائها وسط شراكة فاعلة يُؤمَل من خلالها تبنّي الأفكار والمقترحات التي ستُطرح، وتحديد المشاريع ذات الأولوية والنظر في تنفيذها وفقًا لرؤية عُمان 2040، وبرامج التنمية المستدامة ومحاورها المرتكزة على بناء مستقبل أفضل ومستدام.