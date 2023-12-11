الاطلاع على التجارب والمشاريع التربوية بجنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

استقبلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية وفدًا تربويًا من مشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة.

تأتي الزيارة ضمن برنامج تبادل الزيارات التربوية بين المحافظتين وفي إطار التعاون المستمر في مجال التعليم، حيث أعدَّ قسم الاشراف الإداري بدائرة الاشراف التربوي برنامجًا متكاملًا اشتمل على زيارات ميدانية لعدد من مدارس المحافظة وزيارات للمواقع السياحية.

وقد استقبل عبدالله بن علي الفوري المدير العام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية الوفد التربوي الزائر وبحضور بدرية بنت ناصر العريمية المديرة العامة المساعدة للتعليم وسعود بن عبدالله الحارثي مدير دائرة الإشراف التربوي وعدد من التربويين ومديري ومديرات المدارس ومشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية.

وخلال الزيارة قام الوفد بزيارات ميدانية لعددً من مدارس المحافظة وهي مدرسة صور للتعليم الأساسي ومدرسة العيجة للتعليم الأساسي ومدرسة الوافي للتعليم الأساسي ومدرسة السلطان تركي بن سعيد للتعليم الأساسي، واطلع الوفد على سير العملية التعليمية بها من خلال حضور بعض الحصص التشاركية المختلفة والمبادرات والمشاريع التربوية بهدف تبادل الخبرات مع المسؤولين والعاملين فيها، كما قام الوفد بزيارة عدد من المواقع السياحية في محافظة جنوب الشرقية.

وأكد الدكتور صالح بن راشد الغافري المدير المساعد لدائرة الإشراف التربوي للإشراف الإداري بتعليمية محافظة الظاهرة رئيس الوفد التربوي بأن الزيارة تهدف إلى التأكيد على أهمية تبادل الزيارات التربوية بين المحافظتين، باعتبارها جانبًا من خطة الإنماء المهني للمعلمين إضافة إلى تكامل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في المحافظتين، والاطلاع على تجارب ومبادرات مدارس المحافظة.