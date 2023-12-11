مركز السلطان قابوس لأمراض السرطان ينظم يوما توعويا بالأمن السيبراني

نظم قسم المعلوماتية والأمن السيبراني التابع لمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان يوما توعويا بالأمن السيبراني الذي يأتي تزامنا مع الجهود العالمية للتوعية بالأمن السيبراني .

وقالت نورية العبري المكلفة بإدارة أعمال فريق الأمن السيبراني بالمركز أن في ظل تزايد الهجمات السيبرانية وتطورها جاء تنظيم الفعالية بهدف زيادة الوعي لدى الموظفين عن أهمية حماية البيانات والبنية الأساسية، ورفع الوعي بمخاطر الفضاء السيبراني وكيفية الحد من الاختراقات للأنظمة الإلكترونية وذلك لتوعية المشاركين والتعريف بما توصل اليه الامن السيبراني وطرق أستخدام أفضل المعايير في الممارسات الأمنية لحفظ سلامة الأنظمة الإلكترونية.

وأضافت العبري بأن فريق الأمن السيبراني قام بتوضيح تلك المواضيع في معرض مصغر لأبرز التقنيات المستخدمة في الحماية من الاختراقات، وتقديم معلومات عن أحدث الهجمات الإلكترونية وآليات التصدي لها، والأساليب المتبعة للحد من مخاطر الأمن السيبراني على مستوى الأفراد والمؤسسات بأجمع. والتي أيضا قد تشكل خطورة وبنسبة عالية في حال ما لم يتم العمل بها وتطويرها.

تضمن برنامج تقديم محاضرات وحلقات نقاشية للموظفين حيث شارك مركز الدفاع الإلكتروني في البرنامج التوعوي حيث تسلط الضوء على “مخاطر الفضاء السيبراني” للتعريف بمفهوم الفضاء السيبراني وأنواع المخاطر المرتبطة والتهديدات السيبرانية ذات الصلة والتحديات الجديدة التي تشكل خطورة على منظومة الأمن السيبراني وكيفية إدارة تلك المخاطر على مستوى الأفراد والمؤسسات.

بالإضافة إلى تشجيع مقدمي الخدمة في قسم المعلوماتية والأمن السيبراني والقائمين عليه بتطبيق أفضل الممارسات لأمنية وإتباع تدابير الأمن السيبراني المناسبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوقاية من الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وضمان ​سرية المعلومات، وسلامتها، وتوافرها، بما يحقق حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، و يسهم في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية.

وقدم مهندسون من شركة ديار المتحدة محاضرة توعوية حول مفهوم الأمن السيبراني وأمن المعلومات، والأساليب المتبعة في اختراق الأنظمة الإلكترونة مثل التصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية واختراق الفدية. بالإضافة إلى توضيح العواقب المترتبة من وقوع الاختراقات. وأوضح المحاضرون آليات الدفاع ضد الهجمات وأنظمة المراقبة وتأمين الأجهزة والتطبيقات والشبكات، وتوعية الحضور حول أهم الإجراءات الاحترازية للحد من اختراقات الأنظمة الإلكترونية.