استعراض خطة التحول الرقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمحافظة مسندم

عُقد أمس ملتقى التحول الرقمي الأول لمحافظة مسندم 2023م تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، وذلك بقاعة مكتب والي بخاء

يأتي الملتقى الذي نظمه مكتب محافظ مسندم ضمن موسم مسندم الشتوي، وفي إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة والتي تهدف إلى المواءمة مع رؤية “عمان 2040″، والتوجهات الوطنية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع مستوى المحافظة في القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي وتطبيق متطلباتها، وتحسين أداء وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تسعى المحافظة من خلال التحول الرقمي الى تطوير الخدمات وتعزيز التفاعل بين المواطنين والحكومة بشكل فعال يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل تجربتهم التقنية.

وقال معالي السيد محافظ مسندم أننا نعيش حاليا في عصر رقمي متطور أكثر مما نتصور يتقدم كل يوم وتتسارع فيه الحضارات والدول والمدن والمحافظات لذلك نأمل أن تكون جهود مكتب المحافظ في مجال التحول الرقمي أحد النماذج المشرفة في المحافظة التي تهتدي بها بقية المؤسسات، وأن تكون هذه النقلة ليست حكرا على المؤسسات الحكومية فقط وإنما في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا بأهمية استثمار التقانة في التواصل الفعال مع المجتمع من خلال تقييم الخدمات المقدمة من قبل المحافظة ومن المؤسسات الأخرى وايضا ضرورة استخدامها في الاحتفالات والفعاليات المختلفة سواء فعاليات موسم شتاء مسندم أو الفعاليات المجتمعية المختلفة في كافة القطاعات الأهلية والمدنية وعلى المؤسسات الاستثمار في مجال التقانة لأنها مستقبل الأجيال القادمة.

وفيما يتعلق بالتطوير الاقتصادي بين معالي السيد أن المحافظة تسعى الى استثمار الذكاء الاصطناعي وربطه بالمستقبل بشكل أكثر تعمق في تقديم الخدمات سواء على مستوى المحافظات أو المستوى الوطني والإقليمي والعالمي فالمحافظة مقبلة على تطوير عدة مشاريع ترتبط وتتشابك مع العالم تتمثل في القطاع السياحي والاقتصادي واللوجستي والطيران المدني وقطاع الاستثمار بشكل عام.

بعدها استعرضت آمنه بنت محمد الشحية مديرة دائرة تقنية المعلومات المشاريع المنجزة خلال العام 2023م حيث تم إنجاز 4 من الأدلة والأطر الخاصة بتقنية المعلومات وإنجاز 19 مشروعا و5 برامج تدريبية تم على ضوئها تدريب 20 متدرب.

واشارت الى أن خطة التحول الرقمي تحدد التطلعات والرؤية والأهداف للمحافظة الخاصة بالتحول الرقمي وتوضح جميع المبادرات والمشاريع التي سيتم تطبيقها من خلال الانتهاء من دليل استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، الذي يركز على الجانب التشغيلي لخدمات تقنية المعلومات بحيث يضمن استمرارية هذه الأعمال في حالة وجود طوارئ أو أي مؤثرات تؤثر على هذه الأعمال.

وأوضحت بانه تم الانتهاء من الدليل الإرشادي لاستدامة المعرفة في المجالات الأساسية للتحول الرقمي حيث أن استدامة المعرفة جزء أساسي من العمل ويتم من خلال التدريب العملي للموظفين بإقامة الورش التدريبية الداخلية وتصميم النشرات التعليمية وأيضا الانتهاء من خطة تحسين تجربة المستخدم للموقع الالكتروني بعد دراسة ردود أفعال مستخدمي الموقع وعليه تم وضع خطة لتحسين الموقع.

اما بالنسبة للمعرفة الرقمية بينت الشحية أنه تم عمل 5 برامج تخصصية بشهادات معتمدة للموظفين هي برنامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج شبكات الحاسب الآلي، وبرنامج تحليل الأنظمة وتصميمها، وبرنامج الدعم الفني وأساسيات الحاسب الآلي، وبرنامج برمجة الأنظمة.

وتطرقت مديرة دائرة تقنية المعلومات إلى الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي المتمثلة في قطاع الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات حيث تم توفير منظومة تحسين أداء (wan optimizer) الذي يقوم على تسريع نقل البيانات وسرعة استعادتها في حالة الأعطال يتمثل قطاعين مهمين هما قطاع نظم المعلومات والتطبيقات حيث تم توفير تراخيص مايكروسوفت (E5) وتطوير بوابة الخدمات الداخلية للمحافظة التي تشمل النظام المالي الذي سيوفر 16 خدمة ونظام الموارد البشرية الذي يحتوي على 21 خدمة تشمل معلومات الموظفين والبدلات والرواتب، ونظام الشؤون المالية والإدارية الذي يشمل خدمات المخازن والنقليات الذي يتضمن 8 خدمات.

وفي قطاع نظم المعلومات والتطبيقات تم تدشين تطبيق الهواتف الذكية الخاص للموظفين، بإطلاق المرحلة الأولى وهي خدمة المراسلات الذي يتوفر للنظامين (ios – android).

بالإضافة إلى تدشين خدمات المراجعين الذي يمكن المراجعين من تقديم الطلبات والمقترحات والتسجيل بالنظام لمتابعة الطلب، دون الحاجة إلى اللجوء للمكاتب.

أما في قطاع التقنيات الرقمية الناشئة (إنترنت الأشياء) تم تدشين خدمة تتبع المركبات، التي تعمل على تتبع المركبات ومراقبتها بسهولة تمكن الإدارة من تقييم المركبات والسائقين واستهلاك الوقود، بالإضافة إلى إنشاء التقارير ومراقبة الوجهات والسرعة

بعدها تم استعراض استخدامات المساعد الافتراضي (Copilot) من شركة مايكروسوفت والذي قامت بتقديم العرض بشرى الزيات مسؤولة القطاع الحكومي بشركة مايكروسفت .

وتضمن الملتقى الى توقيع اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت في برنامج الدعم (Unified support program) الذي سيعمل على توفير الدعم الفني والتدريب للمحافظة وقع الاتفاقية من جانب مكتب محافظ مسندم خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ مسندم فيما وقعها من جانب الشركة الشيخ سيف بن هلال الحوسني مدير عام مايكروسوفت عمان والبحرين

تهدف توقيع الاتفاقية الى تعزيز الشراكةبين الجانبين حيث تكون مايكروسوفت الشريك الاستراتيجي للمحافظة في عملية التحول الرقمي وأيضا في بناء منظومة متكاملة من الدعم الفني طويلة الأمد لرفع مستوى أمان المعلومات وكفاءة البنية التحتية، وأيضا رفع مستوى الكفاءة البشرية التقنية.

كما شمل الملتقى على جلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي والمستقبل أدارها محمد بن خميس العجمي متخصص في مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبمشاركة الدكتور سالم بن حميد الشعيلي مدير دائرة الذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وحسن بن علي العجمي استشاري إدارة كوارث وأمن معلومات.

تناولت الجلسة عدة محاور منها النظرة المستقبلية للذكاء الاصطناعي والسلبيات والايجابيات والمردود الاقتصادي المستقبلي للذكاء الاصطناعي، وتأثير التكنولوجيا على القطاع الحكومي.

الجدير بالذكر أن المحافظة تسعى نحو تحقيق التميز بالتحول الرقمي من خلال استقطاب أفضل الممارسات في وضع سياسات مفعلة بتحفيز التحول الرقمي، وتحسين آليات الحوكمة بتعزيز الشفافية وضمان تكامل الأنظمة الرقمية، وبهذا النهج تظهر محافظة مسندم إلتزاما بالتطور والابتكار وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.