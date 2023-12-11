فبراير المقبل .. ملتقى “أخلاقيات البيولوجيا المتعلقة بشؤون الأسرة”

مسقط ـ العُمانية: عقدت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا أمس اجتماعها الثالث لهذا العام بجامعة السلطان قابوس، برئاسة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد- رئيس جامعة السلطان قابوس ورئيس اللجنة. تم خلال الاجتماع مناقشة استكمال التحضيرات للملتقى الفكري الحادي عشر للجنة بعنوان “أخلاقيات البيولوجيا المتعلقة بشؤون الأسرة”، الذي تعتزم اللجنة إقامته شهر فبراير المقبل في رحاب جامعة السلطان قابوس.

كما تم طرح المستجدات في جوانب التعاون بشأن انعقاد المؤتمر العالمي لأخلاقيات البيولوجيا بدولة قطر حيث سيشارك مجموعة من أعضاء اللجنة في الجلسات والمحاضرات وكذلك في اللجنة العلمية للمؤتمر. كما تم الإشارة إلى جهود اللجنة بشأن فوز سلطنة عُمان بعضوية اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا (IGBC) حيث انتُخبت نائبا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا ممثلة في جامعة السلطان قابوس خلال انعقاد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو ” في دورته الـ42 بالعاصمة الفرنسية باريس.

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