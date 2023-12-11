رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الفلسطيني

مسقط ـ «الخليج 365»:

تسلَّم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس رسالة رسميَّة من سعادة روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدَولة فلسطين، وقد قام بتسليم الرسالة سعادة تيسير علي فرحان سفير دَولة فلسطين المعتمد لدى سلطنة عُمان. في بداية اللقاء رحَّب سعادة رئيس المجلس، بسعادة السفير. بعدها بحث الجانبان تطوُّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة الإنسانية في غزَّة، حيث عبَّر السفير الفلسطيني عن إجلاله وامتنانه لموقف سلطنة عُمان ـ حكومةً وشَعبًا ـ المسانِد للقضية الفلسطينية. وأكَّد الطرفان على أهمية تعزيز الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزَّة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقِطاع. وعلى هامش اللقاء قدَّم سفير دَولة فلسطين تهانيه وتبريكاته لسعادة رئيس المجلس بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للمجلس للفترة العاشرة متمنِّيًا له التوفيق والنجاح في مهامه.

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