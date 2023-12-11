تحديث البوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع

مسقط ـ «الخليج 365»:

تزامنًا مع يوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة وفي إطار التحديث والتطوير المستمرَّيْن في مختلف مجالات تقنية المعلومات، وترجمة لمستهدفات رؤية (عُمان2040) ذات الصلة، قامت وزارة الدفاع بتحديث البوَّابة الإلكترونية المعلوماتية لوزارة الدفاع على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). وتتضمن البوَّابة الإلكترونية الحديثة صفحات إلكترونية متنوِّعة لأسلحة قوَّات السُّلطان المُسلَّحة والدوائر والوحدات الأخرى بوزارة الدفاع، والتي تبرز المواد الإعلامية لوزارة الدفاع وقوَّات السُّلطان المُسلَّحة، إضافة إلى الجوانب الإدارية الأخرى. كما تحوي البوَّابة الإلكترونية لوزارة الدفاع العديد من الموضوعات بقوالب وتصاميم حديثة طوِّرت باستخدام أحدث التقنيات لضمان تجربة تصفح غنية، ومن أهم مكوِّناتها: (الصفحة الخاصة بالقائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه – والصفحة الخاصة بالمغفور له بإذن الله السُّلطان قابوس بن سعيد – طيَّب الله ثراه – والصفحات الخاصة بالمؤسَّسات الأكاديمية العسكرية، والصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية لوزارة الدفاع، وأخبار وزارة الدفاع وقوَّات السُّلطان المُسلَّحة، إضافة إلى الكلمات الافتتاحية لكلٍّ من صاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن بحري رئيس أركان قوَّات السُّلطان المُسلَّحة، وقادة أسلحة قوَّات السُّلطان المُسلَّحة، وكبار القادة والمسؤولين بقوَّات السُّلطان المُسلَّحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع).

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