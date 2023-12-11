عروض عسكرية ومهارات ميدانية متنوعة احتفاء بيوم قوات السلطان المسلحة

– تقليد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من المنتسبين

مسقط ـ «الخليج 365»:

احتفلت سلطنة عُمان أمس بيوم قوَّات السُّلطان المسلَّحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كُلِّ عام، حيث احتفل الجيش السُّلطاني العُماني صباح أمس في محافظة مسقط ، وذلك برعاية معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط. بدأ الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاحتفالات العسكرية بمعسكر المرتفعة بالتحية العسكرية لمعالي السَّيد محافظ مسقط، وعزفت فرقة موسيقى الجيش السُّلطاني العُماني السلام السُّلطاني، بعد ذلك توالت فقرات الاحتفال، حيث شاهد راعي الحفل والحضور نماذج من التمارين التدريبية والعروض العسكرية والمهارات الميدانية المتنوعة التي أظهرت الكفاءة والمهارة التي يتمتع بها منتسبو الجيش السُّلطاني العُماني، كما شاهد الحضور عروض الفروسية والتقاط الأوتاد والتي قدَّمتها خيَّالة مدرعات سُلطان عُمان، وعرضًا آخر للقفز الحُر قدَّمه فريق القفز الحُر بمظلَّات سُلطان عُمان وتمَّ استعراض عددٍ من الآليَّات العسكرية والمعدَّات الحديثة المستخدمة في الجيش السُّلطاني العُماني للذَّود عن حياض الخليج 365 وحماية مكتسباته وصون منجزاته.

واحتفاء بهذه المناسبة، قلَّد معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط راعي الحفل ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسَن لعددٍ من منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني؛ تقديرًا لجهودهم المختلفة، وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدَّس. وبهذه المناسبة، أدلى معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط بتصريح للتوجيه المعنوي والمراسم العسكرية، قال فيه: «إنَّ يوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كُلِّ عام هو يوم خالد في سجلِّ تاريخنا الوطني المَجيد، نستذكر فيه البطولات والتضحيات التي قام بها أبناء عُمان الأوفياء لننعمَ جميعًا بما تحقق من أمن واستقرار وتقدُّم وازدهار في ظلِّ ملحمة تاريخية قاد لواءها المغفور له بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ وحاضرنا ـ ولله الحمد ـ مزدهر في ظلِّ القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ. وبهذه المناسبة المَجيدة أوَجِّه شكري لمنتسبي قوَّات السُّلطان المُسلَّحة لِما قدَّموه وما يقدِّمونه، وأسأل العلي القدير أن يوفقهم في أداء واجبهم في الدفاع عن الخليج 365 والحفاظ على مكتسباته».

كما احتفل بمحافظة ظفار كُلٌّ من: لواء المشاة (11)، وقوَّات الفِرق بالجيش السُّلطاني العُماني بيوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كُلِّ عام، وذلك برعاية صاحب السُّمو السَّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بدأ الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة قوَّات الفِرق بمحافظة ظفار بعزف السلام السُّلطاني وأداء التحية العسكرية لصاحب السُّمو السَّيد محافظ ظفار راعي الحفل، ثم توالت فقرات الاحتفال والتي اشتملت على عدد من العروض والمهارات العسكرية والمهنية التخصصية والروح المعنوية العالية التي جسَّدت المستويات العالية التي يتمتع بها منتسبو الجيش السُّلطاني العُماني في ظلِّ التطوير والتحديث الذي تنتهجه قيادة الجيش السُّلطاني العُماني لإدامة مستوى الجاهزية القتالية والتدريبية لمنتسبيها وفق منظور عسكري واستراتيجي، انطلاقًا من الفكر السَّامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ. كما قدَّمت فِرقة موسيقى الجيش السُّلطاني العُماني عددًا من المقطوعات الموسيقية العسكرية، وقدَّم فريق القفز الحُر بمظلات سُلطان عُمان عرضًا مظليًّا.

كما شاهد صاحب السُّمو السَّيد محافظ ظفار راعي الحفل والحضور استعراضًا لعددٍ من المعدَّات والآليَّات العسكرية التي عكست مدى الرعاية التي يُولِيها الجيش السُّلطاني العُماني لكافَّة وحداته وتشكيلاته؛ للوصول إلى المستوى العالي والمتقدم في امتلاك المعدَّات والتقنيات الحديثة والمتطوِّرة، مواكبة بذلك عمليات التطوير الحديث، ومحقِّقة الغايات الوطنية النبيلة، بالإضافة إلى فن الهبوت الذي يُعدُّ من أبرز الفنون العُمانية في محافظة ظفار.

واحتفاء بهذه المناسبة، قلَّد صاحب السُّمو السَّيد محافظ ظفار راعي الحفل ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسَن لعددٍ من ضبَّاط الصَّف وأفراد لواء المشاة (11) وقوَّات الفِرق بالجيش السُّلطاني العُماني، تقديرًا لجهودهم المخلِصة وتفانيهم في أداء الواجب الوطني. وبهذه المناسبة، أدلى صاحب السُّمو السَّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بتصريح للتوجيه المعنوي والمراسم العسكرية، قال فيه: «نفخر في هذا المقام كمواطنين بالاحتفال بهذا اليوم يوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة، والذي شهدنا فيه العديد من الإنجازات والتطوُّر المستمر والتمكين، والذي يأتي في إطار تعزيز وتمكين النهضة المباركة كركيزة أصيلة وأساسية ومتجدِّدة ومستدامة تحت ظلِّ القيادة الحكيمة لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – ونسأل الله كُلَّ التوفيق والدوام والتقدُّم لكافَّة منتسبي قوَّات السُّلطان المُسلَّحة».

واحتفلت قيادة قِطاع مسندم بالجيش السُّلطاني العُماني بمحافظة مسندم (بيوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة) الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كلِّ عام، وذلك برعاية معالي السَّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم. بدأ الحفل الذي أقيم بمقر قيادة قِطاع مسندم بالتحية العسكرية لمعالي السَّيد محافظ مسندم، وعزفت فِرقة موسيقى الجيش السُّلطاني العُماني السلام السُّلطاني، بعدها قدَّم طابور الاستعراض عرضًا بالمشاة العسكرية، عقب ذلك عزفت موسيقى الجيش السُّلطاني العُماني مقطوعات موسيقية عسكرية متنوِّعة، كما تمَّ استعراض عددٍ من الآليَّات والمعدَّات والأسلحة مرورًا من أمام المنصَّة الرئيسية جسَّدت التحديث والتطوير الذي تحظى به قوَّات السُّلطان المُسلَّحة. ثمَّ قدَّم منتسبو الجيش السُّلطاني العُماني وعدد من أبناء محافظة مسندم قصائد شعرية معبِّرة احتفاء بهذه المناسبة الخالدة، إلى جانب تقديم بعض الفنون العُمانية التقليدية، تلا ذلك استعراض للمشاة الجبلية والتسلق الجبلي جسَّد بعض العمليات الجبلية المتخصصة.

وبهذه المناسبة المَجيدة أدلى معالي السَّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم بتصريح للتوجيه المعنوي والمراسم العسكرية قال فيه: «سعيد جدًّا بأن أكونَ في هذا اليوم الماجد في هذا الاحتفال الطيب (يوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة)، هذا اليوم الذي يُلهم الأجيال ويبرز الجهود، ويوضِّح الدَّور الملموس والكبير الذي تقوم به قوَّات السُّلطان المُسلَّحة في خدمة الخليج 365 وحفظ الأمن والاستقرار، كونها شريكًا أساسيًّا في تنمية البلد، والحمد لله رأينا في هذا الاحتفال مشاركات طيبة من المُجتمع ومن الأجيال الناشئة عرفانًا وتقديرًا بالجهود التي يقوم بها الجيش السُّلطاني العُماني في هذه المحافظة الأبيَّة، وأسأل الله التوفيق لكافَّة منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني بكافَّة تشكيلاته ووحداته، وأتمنى لهم التوفيق في هذا العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ». وفي إطار الاحتفال بيوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة قام معالي السَّيد محافظ مسندم راعي الحفل بتقليد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسَن لعددٍ من منتسبي قِطاع مسندم، تقديرًا لجهودهم المخلِصة، وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدَّس.