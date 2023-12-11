زيارة ذوي الإعاقة المنتسبين لقوات السلطان المسلحة

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظَّمت أمس رئاسة أركان قوَّات السُّلطان المُسلَّحة ـ ممثَّلةً بالخدمات الاجتماعية العسكرية ـ برنامج زيارات لعددٍ من فئات ذوي الإعاقة من منتسبي وزارة الدفاع وقوَّات السُّلطان المُسلَّحة وذلك بمناسبة احتفاء سلطنة عُمان بيوم قوَّات السُّلطان المُسلَّحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كُلِّ عام ضِمن إطار الاهتمام والرعاية التي توليهما قوَّات السُّلطان المُسلَّحة لمنتسبيها حيث قام العميد الركن (مهندس) علي بن سليمان الذهلي رئيس الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوَّات السُّلطان المُسلَّحة بزيارة لعددٍ من الأشخاص ذوي الإعاقة من منتسبي وزارة الدفاع وقوَّات السُّلطان المُسلَّحة بمستشفى معسكر المرتفعة لتفقد أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية ولتكريمهم بهذه المناسبة.

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