وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري تركيا والسودان

مسقط ـ «الخليج 365»:

استقبل معالي الفريق أوَّل سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني صباح أمس سعادة محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان. في بداية المقابلة رحَّب معالي الفريق أوَّل وزير المكتب السُّلطاني بالضَّيف. من جانبه قدَّم سعادة السفير شكره وتقديره لتعزيز سُبل التعاون تحقيقًا للمصالح المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا الصديقة، والتطرق إلى عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسُبل تطويرها. كما استعرض معالي الفريق أوَّل سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني مجالات التعاون المشتركة وسُبل تعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية السودان الشقيقة وذلك خلال لقاء معاليه صباح أمس بسعادة صلاح الدين الحاج محمد كندو سفير جمهورية السودان المعتمد لدى سلطنة عُمان، مؤكدًا على العلاقات الثنائية التي تربط البَلدين الشقيقين، وأعرب معالي الفريق أوَّل عن تمنِّياته بأن يسودَ السلام والاستقرار في جمهورية السودان. من جانبه قدَّم سعادته الشكر والتقدير لسلطنة عُمان، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تربط البَلدين الشقيقين وتمَّ تبادل الأحاديث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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